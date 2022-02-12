СМИ: Госсекретарь США Блинкен вечером позвонит главе МИД России Лаврову

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что планирует в субботу, 12 февраля, провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и другие западные СМИ.

«Отмечу наше единство, когда сегодня вечером проведу разговор с главой МИД РФ Лавровым», — сказал он во время пресс-конференции на Фиджи.

По словам Блинкена, в частности он спросит Лаврова о реакции России на предложения США по урегулированию кризиса.

«Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая новые силы, прибывающие к границам Украины. Если Россия действительно заинтересована в решении через дипломатию и диалог ею же созданного кризиса, то мы готовы сделать это», — отметил он.