Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення. Її голову незаконно усунули

Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення в особі низки членів комісії.

У Нацкомісії заявили, що цей робочий тиждень для неї може стати останнім. 7 лютого пʼять членів комісії — Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров вимагали скликати позачергове засідання. Голова Комісії Арися Демська запропонувала провести його після належної підготовки, але її заступник Мозгунов нібито самовільно провів засідання, на якому вищезазначені особи схвалили призначення Мозгунова головою комісії, а Демську усунули.

«Перевищуючи свої повноваження, члени Комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени комісії — фігуранти подій цього тижня — вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня», — сказано у заяві.

Через вищевикладене комісія звернулася до Кабінету міністрів із проханням провести службове розслідування, а також подала заяву до Генеральної прокуратури, Держбюро розслідувань та Нацполіції.

«Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра», — зазначили у комісії.