Нацкомиссия по стандартам украинского языка заявила о рейдерском захвате. Ее главу незаконно отстранили

Нацкомиссия по стандартам украинского языка заявила о рейдерском захвате в лице части членов комиссии.

В Нацкомиссии заявили, что эта рабочая неделя для нее может стать последней. 7 февраля пять членов комиссии — Владимир Мозгунов, Наталья Мазур, Данута Мазурик, Александр Мирончук и Юлия Чернобров потребовали созвать внеочередное заседание. Председатель Комиссии Арыся Демская предложила провести его после надлежащей подготовки, но ее заместитель Мозгунов якобы самовольно провел заседание, на котором вышеуказанные лица одобрили назначение Мозгунова главой комиссии, а Демскую отстранили.

«Превышая свои полномочия, члены комиссии отдавали заведомо неправомерные приказы по совершению регистрационных действий, изготовлению решений комиссии и другим поручениям работникам аппарата комиссии. Апогеем этой провокации стало сегодняшнее заседание комиссии, которое должно было состояться в соответствии с графиком. Заседание было сорвано и 3 015 человек не получили свои сертификаты. Члены комиссии — фигуранты событий этой недели — уже практиковали подобные действия на заседании от 18 января», — сказано в заявлении.

Из-за вышеизложенного комиссия обратились в Кабинет министров с просьбой провести служебное расследование, а также подала заявление в Генеральную прокуратуру, Госбюро расследований и Нацполицию.

«Наиболее неприятным моментом в этой печальной истории о надругательстве над законностью является то, что Владимир Мозгунов публично заявлял о причастности к этому министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Мы искренне надеемся, что это клевета и провокация против министра», — отметили в комиссии.