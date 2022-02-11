На Сицилії прокинувся найактивніший вулкан Європи — Етна

На італійському острові Сицилія у ніч проти 11 лютого сталося виверження найактивнішого вулкану в Європі — Етна. Стовп попелу піднявся на висоту 10 тисяч метрів, але не перекрив діяльність аеропорту Катанії.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Виверження лави сталося з південно-східного кратера. Наразі поштовхи стають все більш інтенсивними, а лава виходить трьома потоками і уже покрила 100 метрів поверхні від кратера.

Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів, приблизно раз на три місяці один із них вивергається. За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням.

Востаннє виверження спостерігали у серпня 2021 року. Тоді виверження вулкану спричинило землетрус магнітудою 4,5 і погану видимість через запилення. В аеропорту Катанії тимчасово відклали ранкові рейси, але постраждалих унаслідок події не було.