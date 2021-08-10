На Сицилії сталося виверження найактивнішого вулкану в Європі

На італійському острові Сицилія у ніч проти 10 серпня сталося виверження найактивнішого вулкану в Європі — Етна. Шар вулканічного попелу вкрив місто, що розташоване поруч, а лава розтеклася аж до підніжжя.

Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

Виверження вулкану тривало три години і двадцять хвилин — розпочалось о 01:40 і завершилось близько пʼятої години ранку.

Крім того, виверження вулкану спричинило землетрус магнітудою 4,5 і погану видимість через запилення. В аеропорту Катанії тимчасово відклали ранкові рейси. Постраждалих унаслідок події немає.

Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів, приблизно раз на три місяці один із них вивергається. За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням.