На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна

На итальянском острове Сицилия в ночь на 11 февраля произошло извержение самого активного вулкана в Европе — Этна. Столб пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров, но не перекрыл деятельность аэропорта Катания.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Извержение лавы произошло с юго-восточного кратера. Сейчас толчки становятся все более интенсивными, а лава извергается тремя потоками и уже покрыла 100 метров поверхности от кратера.

Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров, примерно раз в три месяца один из них извергается. По разным данным, высота Этны колеблется от 3 326 до 3 350 метров — она меняется с каждым извержением.

Последнее извержение наблюдалось в августе 2021 года. Тогда извержение вулкана повлекло за собой землетрясение магнитудой 4,5 и плохую видимость из-за опыления. В аэропорту Катания временно отложили утренние рейсы, но пострадавших в результате происшествия не было.