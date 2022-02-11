Президент Туреччини одужав від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган перехворів на коронавірус.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
Лікар Ердогана заявив, що ПЛР-тести за останні два дні не показали наявність вірусу у президента і тепер він може повернутися до роботи. У його дружини Еміне залишаються «дуже легкі симптоми».
«Ми вважаємо, що вакцини безумовно дуже ефективні», — заявив його лікар.
Сам Ердоган у своєму Twitter висловив подяку всім, хто за нього молився.
- Про зараження Ердогана і його дружини стало відомо 5 лютого. Це сталося після його візиту до України, де він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.
- Під час цього візиту Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Переговори про підписання угоди тривали 15 років — з 2006 року.