Президент Туреччини одужав від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган перехворів на коронавірус.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Лікар Ердогана заявив, що ПЛР-тести за останні два дні не показали наявність вірусу у президента і тепер він може повернутися до роботи. У його дружини Еміне залишаються «дуже легкі симптоми».

«Ми вважаємо, що вакцини безумовно дуже ефективні», — заявив його лікар.

Сам Ердоган у своєму Twitter висловив подяку всім, хто за нього молився.