Президент Турции выздоровел от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переболел коронавирусом.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Врач Эрдогана заявил, что ПЦР-тесты за последние два дня не показали наличие вируса у президента и теперь он может вернутся к работе. У его жены Эмине остаются «очень легкие симптомы».

«Мы считаем, что вакцины определенно очень эффективны», — заявил его врач.

Сам Эрдоган в своем Twitter выразил благодарность всем, кто за него молился.