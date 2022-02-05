Президент Турции Реджеп Эрдоган после визита в Украину заболел коронавирусом

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал он.

Об этом турецкий лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Эрдогана, у них выявили разновидность «Омикрона», которая имеет легкое течение.

В то же время президент Турции заверил, что продолжит работать из дома.