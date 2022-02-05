Президент Туреччини Реджеп Ердоган після візиту до України захворів на коронавірус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із дружиною Еміне захворіли на коронавірус.

Про це турецький лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним», — написав він.