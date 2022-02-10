Прокуратура Білорусі відкрила справу проти мера Дніпра через біло-червоно-білий прапор

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова через біло-червоно-білий прапор біля мерії міста.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

Філатову інкримінують розпалювання національної ворожнечі (ч. 2 ст. 130 КК), за що у Білорусі загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі заявили, що Філатов «знущався з історичної і культурної реліквії» і «принизив національну гідність» народу Білорусі. «Це явно шкодить тісним і дружнім звʼязкам наших народів, що свідчить про небажання вести конструктивний діалог», — заявили у відомстві.

Розслідуванням займатиметься Слідчий комітет РБ.