Прокуратура Беларуси открыла дело против мэра Днепра из-за бело-красно-белого флага

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова из-за бело-красно-белого флага возле мэрии города.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Филатову инкриминируют разжигание национальной вражды (ч. 2 ст. 130 УК), за что в Беларуси грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре заявили, что Филатов «надругался над исторической и культурной реликвией» и «унизил национальную честь» народа Беларуси. «Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», — заявили в ведомстве.

Расследованием будет заниматься Следственный комитет РБ.