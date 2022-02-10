Частина супутників Starlink, яка вийшли із ладу, згоріла над Пуерто-Ріко. Момент зняли на відео

Частина інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, яка вийшла із ладу через геомагнітну бурю, згоріла в атмосфері Землі над Пуерто-Ріко.

Момент згоряння зняли камери некомерційної організації Sociedad De Astronomia Del Caribe. Фахівці SAC вважають, що на відео від 7 лютого потрапив момент руйнування одного або кількох супутників.

Нідерландський фахівець Марко Лангбрек пише у своєму блозі, що зламані супутники згорятимуть в атмосфері протягом тижня в районах між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної широти.