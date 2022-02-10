Tesla втретє з початку місяця відкликає партію електрокарів через дефект програмного забезпечення

У США автокомпанія Tesla відкличе 26 681 електрокар через дефект програмного забезпечення, який погіршує швидкість відтанення лобового скла. Це може збільшити ризик виникнення інших дефектів та зменшити видимість водія на дорозі.

Про це, спираючись на висновки Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє CNBC.

Відкликання поширюється на деякі автомобілі Model 3 (2021-2022 рр. випуску), Model S, Model X та Model Y (2020-22).

Tesla заявила, що запропонує власникам безкоштовні оновлення програмного забезпечення та 1 квітня відправить власникам цих електрокарів відповідні повідомлення.