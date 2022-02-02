Tesla відкличе 54 тисячі електромобілів через несправність автопілота

У США автокомпанія Tesla відкличе майже 54 тисячі електрокарів з автопілотом Full Self-Driving (Beta), оскільки система автономного водіння не реагує на знак «Стоп» на перехрестях. Через це машина продовжує рух зі швидкістю 9,6 км/год та створює аварійні ситуації.
Про це повідомляє Reuters.
Відкликання поширюється на деякі автомобілі Model S і Model X 2016—2022 років випуску, Model 3 (2017—2022 рр.) і Model Y (2020—2022 рр.).
Річ у тім, що федеральний закон забороняє виробникам продавати автомобілі з дефектами, що створюють ризики для безпеки, зокрема навмисний вибір небезпечної конструкції.
У Tesla заявили, що їм нічого невідомо про будь-які претензії, аварії або травми, повʼязані з цією помилкою в автопілоті, але пообіцяли випустити оновлення програмного забезпечення. Воно стане доступним на початку лютого 2022 року.
Водночас представники Tesla наголосили, що система не робить автомобіль повністю автономним і вимагає від водія постійного контролю за ситуацією.
- Раніше Tesla повідомила, що блокуватиме водіям доступ до відеоігор в електромобілі під час руху через розслідування регулятора США.
- Наприкінці листопада стало відомо, що в оновлених правилах користування електромобілями Tesla зʼявилася нова умова: коли водій переходить на повний автопілот, то у машині автоматично вмикається відеозапис як усередині, так і ззовні авто.