Tesla відкликає у США 475 тисяч електромобілів через дефекти

Автовиробник Tesla відкличе близько 475 тисяч електрокарів у США через технічні дефекти, які можуть збільшити ризики зіткнення.
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Буде відкликано 356 тисяч електрокарів Model 3, випущених у 2017—2020 роках, і 119 тисяч Model S, випущених з 2014 року. Загальна цифра відкликаних автомобілів — це майже стільки, скільки компанія випустила за весь 2020 рік.
У Model S замінять замок на капоті — він може раптово відкритися. У Model 3 усунуть дефекти з проводкою задніх камер, які при відкритті та закриванні багажника перестають працювати.
Усі дефекти компанія обіцяє усунути безкоштовно.
- Раніше Tesla повідомила, що блокуватиме водіям доступ до відеоігор в електромобілі під час руху через розслідування регулятора США.
- Наприкінці листопада стало відомо, що в оновлених правилах користування електромобілями Tesla зʼявилася нова умова: коли водій переходить на повний автопілот, то у машині автоматично вмикається відеозапис як усередині, так і ззовні авто.