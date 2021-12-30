Tesla отзывает в США 475 тысяч электромобилей из-за дефектов

Автопроизводитель Tesla отзовет около 475 тысяч электрокаров в США из-за технических дефектов, которые могут увеличить риски столкновения.

Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Будет отозвано 356 тысяч электрокаров Model 3, выпущенных в 2017—2020 годах, и 119 тысяч Model S, выпущенных с 2014 года. Общая цифра отозванных автомобилей — это почти столько же, сколько компания выпустила за весь 2020 год.

В Model S заменят замок на капоте — он может внезапно открыться. В Model 3 устранят дефекты с проводкой задних камер, которые при открывании и закрывании багажника перестают работать.

Все дефекты компания обещает устранить бесплатно.