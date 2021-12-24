Tesla будет блокировать доступ водителей к видеоиграм во время движения электрокара

Американская автомобильная компания Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм в электромобиле во время движения. Накануне в США регулятор приступил к расследованию информации о том, что функцией игр, предназначенной для пассажиров (Passenger Play), могут пользоваться и водители.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, которые представляют необоснованный риск безопасности, в частности отвлекают водителей от безопасного вождения», — говорится в заявлении Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).
Регулятор сейчас расследует случаи, когда Tesla позволила играть в игры на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, во время движения электрокара. Регулятор предупредил, что намерен проверить 580 тысяч автомобилей Tesla моделей 3, S, X и Y, проданных с 2017 года до сегодня.
- В конце ноября стало известно, что в обновленных правилах использования электромобилей Tesla появилось новое условие: когда водитель переходит на полный автопилот, то в машине автоматически включается видеозапись — как внутри, так и снаружи автомобиля.
- Перед этим Tesla обвинили в аварии с погибшими из-за неправильного использования программы «Автопилот», потому что это на самом деле не автопилот.