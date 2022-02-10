Tesla третий раз с начала месяца отзывает партию электрокаров из-за дефекта программного обеспечения

В США автокомпания Tesla отзовет 26 681 электрокар из-за дефекта программного обеспечения, ухудшающего скорость оттаивания лобового стекла. Это может увеличить риск возникновения других дефектов и снизить видимость водителя на дороге.
Об этом, опираясь на выводы Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает CNBC.
Отзыв распространяется на некоторые автомобили Model 3 (2021-2022 гг. выпуска), Model S, Model X и Model Y (2020-22).
Tesla заявила, что предложит владельцам бесплатные обновления программного обеспечения и 1 апреля отправит владельцам этих электрокаров соответствующие уведомления.
- 2 февраля стало известно, что Tesla отзовет около 54 тысяч электрокаров с автопилотом Full Self-Driving (Beta), поскольку система автономного вождения не реагирует на знак «Стоп» на перекрестках. Машина продолжает движение со скоростью 9,6 км/ч и создает аварийные ситуации.
- 3 февраля стало известно, что Tesla отзовет почти 817 тысяч автомобилей из-за неработающего функционала, который сигнализирует о необходимости пристегнуть ремень безопасности, когда автомобиль заводится.