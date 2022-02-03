Tesla отзовет более 800 тысяч электромобилей из-за сбоя в работе сигнала ремня безопасности

В США автокомпания Tesla отзовет почти 817 тысяч автомобилей из-за неработающего функционала, который сигнализирует о необходимости пристегнуть ремень безопасности, когда автомобиль заводится.
Об этом, опираясь на выводы Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters.
Отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2021—2022 выпуска, электромобиль Model 3 2017—2022 выпуска и компактные кроссоверы Model Y, изготовленные в период с 2020 года до настоящего времени.
Эту неисправность выявил Южнокорейский институт автомобильных испытаний и исследований.
В компании заявили, что проблема не влияет на активацию упоминания о непристегнутом ремне безопасности, когда скорость автомобиля превышает 22 км/ч.
Пока в Tesla не поступали какие-либо претензии или сообщения об авариях или травмах, связанных с этой ошибкой в системе, но в компании пообещали выпустить обновление программного обеспечения. Его можно будет скачать из облачного хранилища.
- 2 февраля стало известно, что Tesla отзовет около 54 тысяч электрокаров с автопилотом Full Self-Driving (Beta), поскольку система автономного вождения не реагирует на знак «Стоп» на перекрестках. Поэтому машина продолжает движение со скоростью 9,6 км/ч и создает аварийные ситуации.