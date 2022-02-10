Компанія Reface стала резидентом Дія.City. Загалом свої заявки подали вже 44 учасники

Компанія Reface подала заявку на участь у режимі Дія.City. Загалом Міністерство цифрової трансформації отримало вже 44 заявки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Прямо під час презентації Дія.City прийшла перша заявка на резидентство від суперстартапу Reface, продуктової компанії з України, яка стала першою у світовому App Store. Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у Дія.City із самого початку», — зазначив він.
Другу заявку Дія.City отримала від компанії Roosh, яка займається створенням продуктів на основі штучного інтелекту. Загалом своє бажання долучитися до Дія.City вже висловили 44 компанії.
- Дія.City — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший у Центральній та Східній Європі IT-хаб. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші бізнес- та інноваційні ідеї, а також ефективно їх впроваджувати. Його запустили з 8 лютого.