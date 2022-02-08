В Україні стартував новий податковий режим для IT-компаній «Дія City». Що він передбачає і хто стане резидентом

Восьмого лютого в Україні запустили новий податковий режим для IT-компаній «Дія City». За словами Володимира Зеленського, це зробить Україну найбільшим ІТ-хабом Європи.

«Ми запускаємо «Дія City». Це один з найкращих податкових і правових режимів на планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Завдяки «Дія City» частка ІТ у ВВП нашої держави зросте з 4 до 10%, а доходи галузі — до $16,5 мільярда», — наголосив глава держави.

Основні засади «Дія City» — це добровільний вступ, свобода діяльності (усі резиденти можуть самостійно обирати форми співпраці з третіми особами), невтручання держави, презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність (спеціальний режим запроваджується щонайменше на 25 років), екстериторіальність – режим діятиме в будь-якому куточку країни.

Спеціальний режим функціонуватиме паралельно з чинними умовами розвитку ІТ.

Керівниця проєктного офісу «Дія City» Наталя Денікеєва озвучила головні умови режиму:

податки на фонд оплати праці: ПДФО — 5%, 22% з мінімальної зарплати, 1,5% військовий збір;

корпоративні податки: 9% — ПнВК або 18% податку на прибуток;

0% на дохід фізосіб як дивіденди, якщо їх виплачують не частіше одного разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

Податкові пільги стосуватимуться лише IT-компаній, які стануть резидентами «Дія City». Про бажання стати резидентами уже заявили українська ІТ компанія SoftServe, міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut, виробник замовного програмного забезпечення EPAM та ще одна компанія з розробки програмного забезпечення MacPaw.