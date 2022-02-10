Компания Reface стала резидентом Дія.City. Всего свои заявки подали уже 44 участника

Компания Reface подала заявку на участие в режиме Дія.Сity. В общей сложности Министерство цифровой трансформации получило уже 44 заявки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Прямо во время презентации Дія.City пришла первая заявка на резидентство от суперстартапа Reface, продуктовой компании из Украины, которая стала первой в мировом App Store. Сергей Токарев, IT-бизнесмен, инвестор Reface, был одним из тех, кто верил в Дія.City с самого начала», — отметил он.