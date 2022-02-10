Компания Reface стала резидентом Дія.City. Всего свои заявки подали уже 44 участника

Компания Reface подала заявку на участие в режиме Дія.Сity. В общей сложности Министерство цифровой трансформации получило уже 44 заявки.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Прямо во время презентации Дія.City пришла первая заявка на резидентство от суперстартапа Reface, продуктовой компании из Украины, которая стала первой в мировом App Store. Сергей Токарев, IT-бизнесмен, инвестор Reface, был одним из тех, кто верил в Дія.City с самого начала», — отметил он.
Вторую заявку Дія.City получила от компании Roosh, занимающейся созданием продуктов на основе искусственного интеллекта. В общей сложности свое желание присоединиться к Дія.City уже выразили 44 компании.
- Дія.City – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный в Центральной и Восточной Европе IT-хаб. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные бизнес- и инновационные идеи, а также эффективно их внедрять. Его запустили с 8 февраля.