На станції «Академік Вернадський» зафіксували новий температурний рекорд. Повітря нагрілося до +12,7 °C

На українській станції «Академік Вернадський» в Антарктиді зареєстрували температурний рекорд — +12,7° C. Це на один градус вище рекордного рівня 1985 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Науковці повʼязують таке різке потепління з явищем «атмосферної ріки», посиленим ефектом «гірського фену».

Атмосферна ріка — це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду, а ефект «гірського фену» — це сильний теплий вітер з гір.

«У той час, коли на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока — 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься», — ідеться у повідомленні.

Дослідники наголошують, що такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату.