ВМО офіційно визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38 °C тепла

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно визнала новий температурний рекорд Арктики. 20 червня 2020 року у російському місті Верхоянськ (Якутія) зафіксували +38 °C.

Про це повідомляє сайт ВМО.

Експерти внесли запис про це до архіву інформації про екстремальні кліматичні явища. Зазначається, що така температура більше підходить для Середземноморʼя, ніж Арктики.

Високу температуру зафіксували під час тривалої сибірської хвилі тепла. Упродовж більшої частини літа минулого року середні температури в арктичній зоні Сибіру на 10 °C перевищували норму, посилюючи руйнівні пожежі та спричиняючи масштабну втрату морського льоду.

Арктика — один із найшвидше прогріваних регіонів Землі. За даними вчених, вона нагрівається приблизно вдвічі швидше, ніж решта світу.