На станции «Академик Вернадский» зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух нагрелся до +12,7 °C

На украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде зарегистрировали температурный рекорд — +12,7 °C. Это на один градус выше рекордного уровня 1985 года.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Ученые связывают столь резкое потепление с явлением «атмосферной реки» и усиленным эффектом «горного фена».

Атмосферная река — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду, а эффект «горного фена» — это сильный теплый ветер с гор.

«В то время, когда на нашей станции зафиксировали температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой — 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет влагу и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменений климата.