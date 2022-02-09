Канцлер Німеччини: Кремль зрозумів сигнал Заходу про санкції у разі вторгнення в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у Кремлі зрозуміли сигнал Заходу про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Про це Шольц заявив на пресконференції після переговорів з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.

Канцлер упевнений, що Росія усвідомлює єдність Заходу у рішучості швидкого введення санкцій.

«Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішено. Вони дуже серйозні і залишатимуться ще якийсь час, тому заслуговують на нашу увагу», – сказав лідер Німеччини і додав, що США, Європейський Союз і НАТО спільно діятимуть у питанні санкцій.