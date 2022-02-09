Канцлер Германии: Кремль понял сигнал Запада о санкциях в случае вторжения в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Кремле поняли сигнал Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.

Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном, передает Reuters.

Канцлер уверен, что Россия отдает себе отчет о единстве Запада в решимости быстрого введения санкций.

«Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезные и будут оставаться еще некоторое время, поэтому заслуживают нашего внимания», – сказал лидер Германии и добавил, что США, Европейский Союз и НАТО будут совместно действовать в вопросе санкций.