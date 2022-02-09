WSJ: Байден схвалив план Пентагону з евакуації американців на випадок вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден схвалив план Пентагону з евакуації американців на випадок потенційного вторгнення Росії в Україну. У Штатах хочуть уникнути такої хаотичної евакуації, як в Афганістані.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Близько 1 700 американських військових 82-го повітряно-десантного корпусу, які прибули до Польщі найближчими днями почнуть розгортати тимчасові намети, контрольно-пропускні пункти та інші споруди, щоб підготуватися для прийому американців у випадку евакуації.

Водночас американські чиновники запевнили, що військові США не будуть заходити на територію України та проводити евакуацію. Вони лише забезпечуватимуть матеріально-технічну підтримку та координуватимуть виїзд американців з України до Польщі. За їхніми даними, в Україні наразі перебуває близько 30 тисяч громадян США.

Над цим планом працюють зокрема і ті військові командири, які брали участь в евакуації з Афганістану. У США її вважають доволі успішною, але хаотичною, і в Україні цього хочуть уникнути. До того ж, там не хочуть порівнювати ситуацію в Україні та Афганістані, оскільки український уряд та армія навряд чи здадуться і будуть дуже просто повалені, як це було в Кабулі.

Крім цього, чиновники США підкреслюють, що евакуація американців до того, як Росія вдасться до серйозних дій, стане для Путіна сигналом про те, що Штати вважають вторгнення неминучим і більше не покладатимуться на дипломатичний спосіб врегулювання ситуації. Водночас є й ті, хто побоюються, що у разі вторгнення американці можуть застрягти в Україні.