WSJ: Байден схвалив план Пентагону з евакуації американців на випадок вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден схвалив план Пентагону з евакуації американців на випадок потенційного вторгнення Росії в Україну. У Штатах хочуть уникнути такої хаотичної евакуації, як в Афганістані.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Близько 1 700 американських військових 82-го повітряно-десантного корпусу, які прибули до Польщі найближчими днями почнуть розгортати тимчасові намети, контрольно-пропускні пункти та інші споруди, щоб підготуватися для прийому американців у випадку евакуації.
Водночас американські чиновники запевнили, що військові США не будуть заходити на територію України та проводити евакуацію. Вони лише забезпечуватимуть матеріально-технічну підтримку та координуватимуть виїзд американців з України до Польщі. За їхніми даними, в Україні наразі перебуває близько 30 тисяч громадян США.
Над цим планом працюють зокрема і ті військові командири, які брали участь в евакуації з Афганістану. У США її вважають доволі успішною, але хаотичною, і в Україні цього хочуть уникнути. До того ж, там не хочуть порівнювати ситуацію в Україні та Афганістані, оскільки український уряд та армія навряд чи здадуться і будуть дуже просто повалені, як це було в Кабулі.
Крім цього, чиновники США підкреслюють, що евакуація американців до того, як Росія вдасться до серйозних дій, стане для Путіна сигналом про те, що Штати вважають вторгнення неминучим і більше не покладатимуться на дипломатичний спосіб врегулювання ситуації. Водночас є й ті, хто побоюються, що у разі вторгнення американці можуть застрягти в Україні.
- На території України розташовано 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Наразі 5 держав повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія, Канада та Німеччина.
- Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати або скорочувати кількість персоналу.
- МЗС України назвало евакуацію передчасною. Президент Володимир Зеленський закликав керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, не залишати країну на тлі військової загрози.