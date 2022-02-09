У січні інфляція прискорилася до 1,3%, як порівняти з груднем минулого року

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2022 року прискорилося до 1,3%, як порівняти з груднем минулого року (0,6%). Водночас інфляція на споживчому ринку, як порівняти із з січнем 2021 року, становила 10%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за перший місяць 2022 року зросли на 2,5% порівняно з груднем. Найбільше подорожчали овочі — на 20,5%. На 1% — 3,9% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, мʼясо та м’ясопродукти, рис, сало, масло.

Водночас за місяць на 0,5% подешевшала соняшникова олія, але порівняно з торішнім січнем вона подорожчала на 34%.

Одяг і взуття у січні подешевшали, а тарифи на каналізацію у січні виросли на 14,9%, на водопостачання — на 12%.