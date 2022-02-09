В январе инфляция ускорилась до 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года

Рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года (0,6%). В то же время, инфляция на потребительском рынке по сравнению с январем 2021 года составила 10%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за первый месяц 2022 года выросли на 2,5% по сравнению с декабрем. Больше всего подорожали овощи — на 20,5%. На 1% — 3,9% выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло.

В то же время за месяц на 0,5% подешевело подсолнечное масло, но по сравнению с январем прошлого года оно подорожало на 34%.

Одежда и обувь в январе подешевели, а тарифы на канализацию в январе выросли на 14,9%, на водоснабжение – на 12%.