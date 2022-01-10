В 2021 году инфляция удвоилась и достигла 10% — Госстат

Потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом, что стало максимальным показателем инфляции с 2017 года (13,7%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Только за декабрь 2021 года цены на продукты питания по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%. Больше всего подорожало подсолнечное масло — на 38,8% и сахар — на 28,3%. А вот фрукты подешевели на 10,2%.

Также за год на 9,4% выросли цены на алкоголь и табачные изделия. Заметно подорожали и цены на жилье и коммунальные услуги – 9,8%.

В то же время, по данным Госстата, в декабре в годовом исчислении инфляция замедлилась по сравнению с прошлым месяцем (10,3%).

Что прогнозируют в Нацбанке?

По мнению НБУ, инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022-го. Этому будут способствовать рекордные урожаи и коррекция мировых цен. Весной следующего года, после завершения отопительного сезона также ожидается снижение цен на газ в Европе. Это должно способствовать снижению себестоимости производства товаров и услуг в Украине.

Нацбанк считает, что для снижения уязвимости экономики Украины очень важно продолжать структурные реформы, предусмотренные программой МВФ, и сохранять партнерские отношения с нашими официальными кредиторами.