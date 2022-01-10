У 2021 році інфляція подвоїлась та сягнула 10% — Держстат

Споживчі ціни в Україні у 2021 році зросли на 10% у порівнянні з 2020 роком, що стало максимальним показником інфляції з 2017 року (13,7%).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Тільки за грудень 2021 року ціни на продукти харчування у порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року подорожчали на 13,3%. Найбільше подорожчала соняшникова олія — на 38,8% і цукор — на 28,3%. А от фрукти подешевшали на 10,2%.

Також за рік на 9,4% зросли ціни на алкоголь та тютюнові вироби. Помітно здорожчали і ціни на житло та комунальні послуги — 9,8%.

Водночас, за даними Держстату, в грудні в річному вимірі інфляція сповільнилася в порівнянні з минулим місяцем (10,3%).

Що прогнозують у Нацбанку?

На думку НБУ, інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022-го. Цьому сприятимуть рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін. Навесні наступного року, після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі. Це має сприяти й зниженню собівартості виробництва товарів і послуг в Україні.

Нацбанк вважає, що для зниження вразливості економіки України надзвичайно важливо продовжувати структурні реформи, передбачені програмою МВФ, і зберігати партнерські відносини з нашими офіційними кредиторами.