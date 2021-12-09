Нацбанк підвищив облікову ставку до 9%. Річна інфляція — майже 11%

Національний банк підвищив облікову ставку з 8,5 до 9%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення «спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі Національного банку у 5%».

В НБУ повідомили, що у жовтні темпи зростання цін сповільнилися до 10,9%, якщо рахувати у темпах за рік. При цьому у жовтні регулятор заявляв, що на кінець року інфляція складатиме 9,6%.

За оцінками Нацбанку, в листопаді інфляція також знижувалася. Попри це, зниження темпів зростання цін повільніше, ніж прогнозувалося. Цьому «сприяло»:

посилення тиску на ціни все ширшого переліку товарів та послуг споживчого набору через ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв;

через ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв; зростання витрат бізнесу на логістику та оплату праці;

збереження стійкого внутрішнього споживчого попиту, попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження.

Крім того, на інфляцію також впливає такий фактор, як посилення геополітичної напруги. Воно негативно позначається на вартості українських активів та ситуації на валютному ринку. Крім того, світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими у найближчі місяці. По-третє, зниженню інфляції в Україні заважає прискорення глобальної інфляції, яка спонукає провідні центробанки посилювати монетарну політику, що, зі свого боку, знижує інтерес інвесторів до активів країн із ринками, що розвиваються (серед яких і Україна).

Що прогнозують в Нацбанку?

На думку НБУ, інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року. Цьому сприятимуть рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі. Це має сприяти й зниженню собівартості виробництва товарів і послуг в Україні.

Нацбанк вважає, що для зниження вразливості економіки України надзвичайно важливо продовжувати структурні реформи, передбачені програмою МВФ, та зберігати партнерські відносини з нашими офіційними кредиторами.