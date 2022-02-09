Держбюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру — він нібито схилив військових УДО до дезертирства

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу. Ідеться про підбурювання військових Управління держохорони до дезертирства.
Про це ДБР повідомило 9 лютого.
Держбюро пояснює: 24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини Майдану, схилив заступника начальника Управління державної охорони — начальника Служби безпеки президента до дезертирства. Унаслідок цього начальник охорони Януковича не повернувся до місця служби зі службового відрядження у Крим, а виїхав разом з ним та іншими військовими УДО до Росії.
Посаду начальника Служби безпеки президента України на початку 2014 року обіймав Костянтин Кобзар.
Найближчим часом Державне бюро розслідувань звернеться до суду, щоб Януковича заочно арештували.
- 1 лютого 2022 року колишньому начальнику Служби безпеки президента Костянтину Кобзарю, який допоміг Віктору Януковичу втекти з України, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту та дозволив його екстрадицію.
- У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру в дезертирстві та переправленні колишнього президента до РФ.