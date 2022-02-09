Госбюро расследований сообщило Виктору Януковичу о новом подозрении — он якобы склонил к дезертирству военных УДО

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Речь идет о подстрекательстве военных Управления госохраны к дезертирству.
Об этом ГБР сообщило 9 февраля.
Госбюро объясняет: 24 февраля 2014 года Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления Майдана, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента к дезертирству. Как следствие, начальник охраны Януковича не вернулся на место службы со служебной командировке из Крыма, а выехал вместе с ним и другими военными УГО в Россию.
Пост начальника Службы безопасности президента Украины в начале 2014 года занимал Константин Кобзарь.
В ближайшее время Государственное бюро расследований обратится в суд, чтобы Януковича заочно арестовали.
- 1 февраля 2022 бывшему начальнику Службы безопасности президента Константину Кобзарю, который помог Виктору Януковичу бежать из Украины, Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста и разрешил его экстрадицию.
- В ноябре 2021 года Кобзарю сообщили о подозрении в дезертирстве и переправке бывшего президента в РФ.