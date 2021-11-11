Экс-начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Бывшему начальнику службы безопасности президента, охранявшему Виктора Януковича, сообщили о подозрении в дезертирстве.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Крыма, где руководил мерами по охране Януковича.
Также бывший начальник охраны Януковича, сговорившись с другими военнослужащими Управления госохраны Украины, организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины в Россию.
После этого офицер не возвращался в Украину.
В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
- Службу безопасности Януковича долгое время возглавлял Константин Кобзарь. В 2018 году он принимал участие в судебном заседании по делу Майдана по видеосвязи из аннексированного Россией Крыма.
- 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — как руководителю организованной преступной группы.
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- В отношении него открыт еще ряд дел. Речь идет об узурпации власти, госизмене по делу «Харьковских соглашений», о завладении урочищем «Межигорье» и комплексом зданий в Пуща-Водице, завладении лесоохотничьим хозяйством в селе Сухолучье, фальсификации результатов голосований за «диктаторские законы», получении взятки от издательства «Новий світ» и о приказах правоохранителям разогнать участников Революции Достоинства.