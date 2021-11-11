Ексначальнику охорони Януковича повідомили про підозру в дезертирстві

Колишньому керівнику служби безпеки президента, який охороняв Віктора Януковича, повідомили про підозру в дезертирстві.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони Януковича.

Також колишній начальник охорони Януковича, змовившись із іншими військовослужбовцями Управління держохорони України, організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України до Росії.