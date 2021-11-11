Ексначальнику охорони Януковича повідомили про підозру в дезертирстві

Колишньому керівнику служби безпеки президента, який охороняв Віктора Януковича, повідомили про підозру в дезертирстві.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони Януковича.
Також колишній начальник охорони Януковича, змовившись із іншими військовослужбовцями Управління держохорони України, організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України до Росії.
Після цього офіцер не повертався до України.
Наразі дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
- Службу безпеки Януковича тривалий час очолював Костянтин Кобзар. У 2018 році він брав участь у судовому засіданні у справі Майдану через відеозв’язок з анексованого Росією Криму.
- 5 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу — як очільнику організованої злочинної групи.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Це єдина справа щодо Януковича, у якій є вирок.
- Щодо нього ще відкрито низку справ. Ідеться про узурпацію влади, держзраду у справі «Харківських угод», заволодіння урочищем «Межигірʼя» та комплексом будівель у Пущі-Водиці, заволодіння лісомисливським господарством у селі Сухолуччя, фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», отримання хабаря від друкарні «Новий світ» та про накази правоохоронцям розігнати учасників Революції Гідності.