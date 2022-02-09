Справи Майдану: ДБР передало до суду обвинувачення проти екскерівників МВС. Їм змінили підозри

Державне бюро розслідувань передало до суду справу проти колишнього керівництва Міністерства внутрішніх справ. Вона стосується незаконної поставки російських гранат, які під час Євромайдану використали проти протестувальників.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідчі зазначили, що в січні 2014 року екскерівництво МВС незаконно отримало з Росії ручні газові гранати «Дрейф-2»; світлошумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»; ручні димові гранати.

«Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП «Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Також посадовці розтратили мільйон гривень бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника та ексначальника Департаменту матеріального забезпечення МВС тепер підозрюють у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Також ексначальник Департаменту отримав підозру в пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних маршів і демонстрацій. Це зумовлено тим, що правоохоронці застосували ці російські гранати проти учасників акції протесту.