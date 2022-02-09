Дела Майдана: ГБР передало в суд обвинение против экс-руководства МВД. Им изменили подозрения

Государственное бюро расследований передало в суд дело против бывшего руководства Министерства внутренних дел во время Евромайдана. Она касается незаконной поставки российских гранат, затем использованных против протестующих.

Об этом пишет пресс-служба ДБР.

Следователи отметили, что в январе 2014 года экс-руководство МВД незаконно получило из России ручные газовые гранаты «Дрейф-2»; свето-шумовые гранаты «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»; ручные дымовые гранаты.

«Указанные спецсредства не прошли экспертизу по возможности и порядку их применения к людям, однако были применены подразделениями МОН «Беркут» МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств», — говорится в сообщении.

Таким образом, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его заместителя и экс-начальника Департамента материального обеспечения МВД теперь подозревают в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Также экс-начальник Департамента получил подозрение в пособничестве незаконному препятствованию проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Это обусловлено тем, что правоохранители применили российские гранаты против участников акции протеста.