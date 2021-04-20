Суд арестовал экс-министра Захарченко из-за импорта из России гранат, которые применяли на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и одного из его заместителей в рамках уголовного производства по фактам поставки гранат из России, позже применявшихся против участников Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать относительно экс-министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на заочное расследование.

Следствие выяснило, что экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконные поставки в Украину 13,5 тысячи гранат российского производства. Захарченко и его заместитель также организовали безосновательное оформление ввозимых гранат, за которые МВД заплатило 1,17 млн гривен таможенных платежей.

Отмечается, что эти гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не получили разрешения Министерства здравоохранения Украины на применение против людей. 18 и 19 февраля 2014 эти гранаты применялись к протестующим на Майдане Незалежности. В результате пострадали 86 человек, один из которых погиб.