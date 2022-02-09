Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: Українці почнуть отримувати виплати за бустерні дози з 14 березня

В Україні почнуть виплачувати 500 гривень за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою з 14 березня.
Про це під час засідання Кабінету міністрів 9 лютого заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Продовжуємо розширювати програму президента України «єПідтримка». Сьогодні затвердимо зміни, що передбачають надання 500 гривень за бустерну вакцинацію. Зміни почнуть працювати з 14 березня цього року», — наголосив він на початку засідання.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримки».
- У додатку «Дія» вже зʼявився сертифікат про щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу. Він діятиме 270 днів з дати щеплення.