«Потрібно змінити обстановку». Норвезького терориста Брейвіка переведуть до іншої в’язниці

Норвезького терориста Андерса Брейвіка переведуть до іншої в’язниці. Цей крок пенітенціарна система пояснила необхідністю зміни обстановки.
Про це пише телеканал TV2.
Там зазначили, що Брейвік вже тривалий час відбуває покарання в одній і тій самій в’язниці з високим рівнем безпеки. Сам терорист не клопотав про переведення, але він не проти.
У пенітенціарній службі не називають конкретну дату переведення Брейвіка до іншої в’язниці з міркувань безпеки та конфіденційності. У новій в’язниці він отримає такі самі умови утримання, як і раніше — це буде одиночна камера з особливо високим рівнем безпеки.
Крім того, адвокати Брейвіка вважають, що нова в’язниця дозволить йому краще соціалізуватися, адже за весь час ув’язнення він лише дуже недовго спілкувався з двома співкамерниками. Наразі він контактує лише з психологом та тюремними наглядачами.
- Теракт в Осло стався 22 липня 2011 року. Андерс Брейвік замінував будівлю парламенту і відразу після вибуху напав на молодіжний табір правлячої Норвезької робітничої партії, розташований на острові Утоя. Брейвік назвався агентом секретної служби та сказав вожатим табору, що приїхав провести інструктаж із безпеки. Після цього він почав розстрілювати дітей і дорослих з пістолета Glock-34 та карабіна Ruger Mini-14. Його зупинив спецзагін поліції. Брейвік убив 77 осіб і поранив понад 200. У серпні 2012 року він отримав 21 рік вʼязниці з можливістю продовження терміну.
- У вересні 2020 року стало відомо, що терорист планує позиватися до держави Норвегія через нібито порушення його прав. Він вже судився з державою, стверджуючи, що його тримають у нелюдських умовах. Суд тоді став на сторону Норвегії.