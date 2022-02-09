«Потрібно змінити обстановку». Норвезького терориста Брейвіка переведуть до іншої в’язниці

Норвезького терориста Андерса Брейвіка переведуть до іншої в’язниці. Цей крок пенітенціарна система пояснила необхідністю зміни обстановки.

Про це пише телеканал TV2.

Там зазначили, що Брейвік вже тривалий час відбуває покарання в одній і тій самій в’язниці з високим рівнем безпеки. Сам терорист не клопотав про переведення, але він не проти.

У пенітенціарній службі не називають конкретну дату переведення Брейвіка до іншої в’язниці з міркувань безпеки та конфіденційності. У новій в’язниці він отримає такі самі умови утримання, як і раніше — це буде одиночна камера з особливо високим рівнем безпеки.

Крім того, адвокати Брейвіка вважають, що нова в’язниця дозволить йому краще соціалізуватися, адже за весь час ув’язнення він лише дуже недовго спілкувався з двома співкамерниками. Наразі він контактує лише з психологом та тюремними наглядачами.