«Нужно сменить обстановку». Норвежского террориста Брейвика переведут в другую тюрьму

Норвежский террорист Андерс Брейвик будет переведен в другую тюрьму. Этот шаг пенитенциарная система объяснила необходимостью смены обстановки.

Об этом пишет телеканал TV2.

Там отметили, что Брейвик уже долгое время отбывает наказание в одной и той же тюрьме с высоким уровнем безопасности. Сам террорист не хлопотал о переводе, но он не против.

В пенитенциарной службе не называют конкретную дату перевода Брейвика в другую тюрьму из соображений безопасности и конфиденциальности. В новой тюрьме он получит такие же условия содержания, как и раньше — это будет одиночная камера с особо высоким уровнем безопасности.

Кроме того, адвокаты Брейвика считают, что новая тюрьма позволит ему лучше социализироваться, ведь за все время заключения он лишь очень недолго общался с двумя сокамерниками. Пока что он контактирует только с психологом и тюремными надзирателями.