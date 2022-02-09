«Нужно сменить обстановку». Норвежского террориста Брейвика переведут в другую тюрьму

Норвежский террорист Андерс Брейвик будет переведен в другую тюрьму. Этот шаг пенитенциарная система объяснила необходимостью смены обстановки.
Об этом пишет телеканал TV2.
Там отметили, что Брейвик уже долгое время отбывает наказание в одной и той же тюрьме с высоким уровнем безопасности. Сам террорист не хлопотал о переводе, но он не против.
В пенитенциарной службе не называют конкретную дату перевода Брейвика в другую тюрьму из соображений безопасности и конфиденциальности. В новой тюрьме он получит такие же условия содержания, как и раньше — это будет одиночная камера с особо высоким уровнем безопасности.
Кроме того, адвокаты Брейвика считают, что новая тюрьма позволит ему лучше социализироваться, ведь за все время заключения он лишь очень недолго общался с двумя сокамерниками. Пока что он контактирует только с психологом и тюремными надзирателями.
- Теракт в Осло произошел 22 июля 2011 года. Андерс Брейвик заминировал здание парламента и сразу после взрыва напал на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии, расположенный на острове Утойя. Брейвик представился агентом секретной службы и сказал вожатым лагеря, что приехал провести инструктаж по безопасности. После этого он начал расстреливать детей и взрослых из пистолета Glock-34 и карабина Ruger Mini-14. Его остановил спецотряд полиции. Брейвик убил 77 человек и ранил более 200. В августе 2012 года он получил 21 год тюрьмы с возможностью продления срока.
- В сентябре 2020 года стало известно, что террорист планирует судиться с государством Норвегия из-за якобы нарушения его прав. Он уже судился с государством, утверждая, что его содержат в бесчеловечных условиях. Суд тогда принял сторону Норвегии.