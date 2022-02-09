В армії Польщі створили кібервійська

У Збройних силах Польщі створили Війська оборони кіберпростору (ВОК). Командувачем призначено бригадного генерала Кароля Маленду.
Про це повідомляють «Польське радіо» і Міноборони країни.
Концепцію нових військ затвердили ще у 2019 році, а тепер її офіційно реалізували. ВОК виконуватимуть оборонні, розвідувальні та активні наступальні дії у кіберпросторі.
Ці війська будуть тісно інтегровані в Національний центр безпеки кіберпростору, який є науковою базою для ВОК. Його створили у 2019 році.
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