В армії Польщі створили кібервійська

У Збройних силах Польщі створили Війська оборони кіберпростору (ВОК). Командувачем призначено бригадного генерала Кароля Маленду.

Про це повідомляють «Польське радіо» і Міноборони країни.

Концепцію нових військ затвердили ще у 2019 році, а тепер її офіційно реалізували. ВОК виконуватимуть оборонні, розвідувальні та активні наступальні дії у кіберпросторі.

Ці війська будуть тісно інтегровані в Національний центр безпеки кіберпростору, який є науковою базою для ВОК. Його створили у 2019 році.