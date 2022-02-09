В армии Польши создали кибервойска

В Вооруженных силах Польши создали Войска обороны киберпространства (ВОК). Командующим назначен бригадный генерал Кароль Маленда.

Об этом сообщают «Польское радио» и Минобороны страны.

Концепцию новых войск утвердили еще в 2019 году, а теперь ее официально реализовали. ВОК будут выполнять оборонительные, разведывательные и активные наступательные действия в киберпространстве.

Эти войска будут тесно интегрированы в Национальный центр безопасности киберпространства, который является научной базой для ВОК. Его создали в 2019 году.