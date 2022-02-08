Зеленський призначив нового голову Київської облдержадміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації після звільнення з цієї посади Василя Володіна.
Указом №48/2022 новим головою став Олексій Кулеба — перший заступник голови Київської ОДА.
Кулеба вже отримав службове посвідчення в Офісі президента із рук Зеленського. Президент висловив сподівання, що знання і досвід Кулеби посприяють динамічному розвитку Київського регіону.
- Кулеба з 2019 по 2020 рік очолював Департамент міського благоустрою КМДА, а в 2021 році був призначений на посаду заступника голови Київміськадміністрації.