Зеленський призначив нового голову Київської облдержадміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації після звільнення з цієї посади Василя Володіна.

Указом №48/2022 новим головою став Олексій Кулеба — перший заступник голови Київської ОДА.

Кулеба вже отримав службове посвідчення в Офісі президента із рук Зеленського. Президент висловив сподівання, що знання і досвід Кулеби посприяють динамічному розвитку Київського регіону.