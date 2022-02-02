Уряд схвалив звільнення голови Київської ОДА Володіна. Його має замінити заступник Кличка

Кабінет міністрів схвалив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна та затвердив його наступника.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

На цій посаді Володіна замінить перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба. Його кандидатуру подадуть президенту Володимиру Зеленському для призначення.

Кулеба народився у Києві, він випускник Київського національного економічного університету. З 2019 до 2020 року очолював Департамент міського благоустрою КМДА, у 2021-му був призначений на посаду заступника голови Київміськадміністрації.