Кабмин одобрил увольнение главы Киевской ОГА Володина. Его должен заменить заместитель Кличко

Кабинет министров одобрил увольнение главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина и утвердил его преемника.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

В этой должности Володина заменит первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба. Указ для назначения будет передан президенту Владимиру Зеленскому.

Кулеба родился в Киеве, он выпускник Киевского национального экономического университета. С 2019 по 2020 год возглавлял Департамент городского благоустройства КГГА, в 2021-м назначен на должность заместителя главы Киевгорадминистрации.