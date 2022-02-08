Зеленский назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации, после увольнения с этой должности Василия Володина.

Указом № 48/2022 новым главой стал Алексей Кулеба — первый заместитель председателя Киевской ОГА.

Кулеба уже получил служебное удостоверение в Офисе президента с рук Зеленского. президент выразил надежду, что знания и опыт Кулебы поспособствуют динамичному развитию Киевского региона.